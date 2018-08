Die Preise von Industriemetallen haben deutlich nachgegeben. Neben dem starken US-Dollar drücken auch Nachrichten aus Chile auf den Preis. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich bei Escondida auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

Einigung für Escondida

Neben den enttäuschenden chinesischen Industriedaten von Dienstagmorgen drückt weiter der starke US-Dollar auf die Preise von Metallen (mehr hier). Es herrscht mit Blick auf die US-Handelskriege und die Türkei-Krise eine Risk Off-Mentalität am Markt. Und dementsprechend strömt viel Geld in den Dollarraum. Der Kupferpreis ist daraufhin an der London Metal Exchange (LME) deutlich unter die Marke von 6.000 US-Dollar je Tonne gefallen. Zudem verstärken technische Verkäufe den Abwärtstrend, denn es gibt eine Einigung in Chile. Dort haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften der Escondida-Mine (siehe Bild unten) auf einen neuen, über drei Jahre laufenden Tarifvertrag geeinigt. Ein Streik auf der größten Kupfermine der Welt wurde damit abgewendet. Allerdings muss der Tarifvertrag noch den Arbeitern zur Abstimmung vorgelegt werden. Gewerkschaftsvertreter gehen aber davon aus, dass ihre Mitglieder zustimmen werden.

Zinkpreis stürzt ab

Noch härter trifft es derzeit Zink, dass bis auf 2.400 Dollar je Tonne gefallen ist. Damit hat das hauptsächlich beim Korrosionsschutz eingesetzte Metall inzwischen seit Mitte Juni ein Viertel seines Werts und rund 33 Prozent seit dem Mehrjahreshoch ...

