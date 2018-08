Der Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals gelangen am Dienstag größere Kurssprünge, welche das Papier zeitweise über 8 Euro beförderten. Wer dabei von einer anhaltenden Erholung träumte, wurde aber noch vor Handelsschluss enttäuscht. Am Abend ging es für das Papier schon wieder deutlich gen Süden, dieser Trend setzt sich am Mittwochmorgen mit einem Minus in Höhe von 3,75 Prozent fort. Mit einem Kurs von 7,70 Euro steht die Aktie damit wieder auf dem gleichen Niveau wie zu Wochenanfang. Das Vertrauen ... (Robert Sasse)

