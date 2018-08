(shareribs.com) Chicago 15.08.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade verzeichneten am Dienstag Kursgewinne. Der vorherige Sell Off galt als übertrieben, was nun zu einem Wiedereinstieg der Marktteilnehmer führte. Dezember-Mais stieg um 1,6 Prozent auf 3,765 USD/Scheffel. Der WASDE-Bericht des USDA in der vergangenen Woche zeigte nicht die erwarteten Prognosen. Dies führte zu deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...