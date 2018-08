Tiflis, Georgien (ots/PRNewswire) - In der heutigen weltweiten Cryptocurrency-Mining-Industrie steht die Verarbeitungsleistung des chinesischen Bitcoin-Netzwerks an der Spitze und macht die Hälfte des Gesamttotals aus. Da das Schürfen nach Kryptowährungen schrittweise die Aufmerksamkeit anderer Länder wie Japan, Vietnam oder Russland erreicht, verschärft sich der Wettbewerb und die zukünftige Richtung des Cryptocurrency Mining wird unsicherer. Dies führt zu einer Frage: Wo erfolgt der nächste Durchbruch in der weltweiten Mining-Entwicklung?



Alle Fragen dürften durch Top-Experten in der Cryptocurrency-Mining-Industrie beantwortet werden.



Vom 21. bis 23. September findet in Tiflis, Georgien, der World Digital Mining Summit 2018 statt, der von BITMAIN und BITKAN gemeinsam veranstaltet wird. Am Gipfeltreffen werden rund 1.000 Teilnehmende erwartet, darunter Senior Miners, Mining-Maschinenhersteller, Mining-Pools und Hashpower-Besitzer, um die Entwicklung des Cryptocurrency Mining sowie die kommenden Herausforderungen und Chancen zu untersuchen.



Zu den Hauptrednern gehören:



Jihan Wu, CEO, BITMAIN Roger Ver, CEO, Bitcoin.com Yu Fang, CEO, BITKAN Jason Zhuang, Project Director, BTC.com Lingchao Xu, Project Director, AntPool Yuan Zhang, Ko-Gründer, DEx.top Olsen Su, VHead of Global Mining Farm, Bitmain Marco Streng, CEO und Ko-Gründer, Genesis Mining Sean Walsh, CEO, HyperBlock Batyr Hydyrov, CEO und Gründer, Uminers Dmitry Ozersky, Managing Partner, Electro.Farm



Profitieren Sie im Rahmen eines umfassenden Erfahrungsaustauschs und von Diskussionsrunden rund um die neusten Themen im Bereich Cryptocurrency Mining von neuen Erkenntnissen durch führende Persönlichkeiten aus der Cryptocurrency-Mining-Industrie.



I) Herausforderungen und Chancen bestehen nebeneinander, während der Milliarde-Dollar-Markt auf weitere Erkundungen wartet



Mit dem Übergang des Cryptocurrency Mining von der CPU-Ära, GPU-Ära, FPGU-Ära bis zur ASIC-Ära haben wir die Entwicklung der Mining-Machine-Chip-Generation verfolgt. Der strategische Wert des Cryptocurrency Mining geht über die Kraft der Vorstellung hinaus, und der Wettbewerb in diesem Bereich ist offiziell in eine feurige Phase eingetreten. Da der Preis von Kryptowährungen jedoch kontinuierlich schwankt, ist der Markt immer noch stark volatil, und der Druck, die globale Cryptocurrency-Mining-Industrie herauszufordern, wird sich weiter akzentuieren.



Aus der Cryptocurrency-Mining-Industrie ist ein weltweiter Markt von 100 Milliarden CNY entstanden. Der Aufstieg von großen internationalen Akteuren ist schrittweise erfolgt. Dies ist ein wichtiger Wendepunkt für die globale Cryptocurrency-Mining-Industrie und ebenfalls eine Chance für eine Zusammenarbeit unter den Cryptocurrency Miner.



II) Eine starke Kommunikation und Austauschmöglichkeiten sind die treibende Kraft hinter der globalen Cryptocurrency-Mining-Industrie



Das Gipfeltreffen wird die Mining-Eliten mit dem Einfluss der Organisatoren zusammenbringen. Bitmain wurde 2013 gegründet und ist das weltweit führende Unternehmen in der Produktion von Bitcon-Mining-Maschinen, Custom-Chips und Mining-Pools. Im August 2018 erhielt Bitmain im Rahmen der vor dem Börsengang durchgeführten Finanzierungsrunde USD 1 Milliarde und plant, als Teil der Expandierung in den US-Markt in Texas ein Blockchain-Datencenter und eine Mining-Einrichtung mit Investitionen in der Höhe von USD 500 Millionen aufzubauen.



BitKan ist ein weiterer Mitorganisator und der weltweit führende Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungsdienstleistungen. Seit 2012 stellt BitKan Millionen von weltweiten Nutzern kontinuierlich Informationen über die Industrie, Echtzeit-Marktdaten, Mining-Monitoring, Wallet-Dienstleistungen und andere Funktionen bereit. Das neue im Jahr 2018 eingeführte Feature "K Site" ist eine Content-Community-Vertikale zur Blockchain- und Kryptowährungsindustrie, welche den globalen Markeneinfluss von BitKan anzapft.



Das Gipfeltreffen findet in Tiflis statt, der Hauptstadt und dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und Bildungszentrum Georgiens. Georgien ist zu einem regionalen Leader in Bezug auf die Nutzung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie geworden, und der weltweit erste Kryptowährungs-Terminal ist in Tiflis entstanden, wodurch der Lari (das gesetzliche Zahlungsmittel Georgiens) in Georgien gegen Bitcoins und Litecoins getauscht werden kann. Im Rahmen der gemeinsamen Bemühungen vieler Industrien wird dieses globale Mining-Gipfeltreffen bestimmt einen neuen Funken entfachen.



Der Markt sagt voraus, dass die bahnbrechenden Innovationen und der Wettbewerb in der Mining-Industrie in den nächsten paar Jahren weiter angekurbelt werden. Die globale Mining-Industrie muss integriert und weiterentwickelt werden. Das Gipfeltreffen dauert 3 Tage, und die Erkenntnisse werden uneingeschränkt mit sämtlichen Teilnehmenden geteilt. Die Branchenexperten werden über Möglichkeiten, Durchbrüche zu erzielen, sowie über neue Gelegenheiten für die Industrieentwicklung sprechen.



Für weitere Informationen geben Sie "World Digital Mining Summit 2018" in Google ein oder klicken Sie auf den untenstehenden Link.



Name des Gipfeltreffens: World Digital Mining Summit 2018 Zeitraum des Gipfeltreffens: 21.-23. September 2018 Standort des Gipfeltreffens: Tiflis, Georgien Webseite des Gipfeltreffens: https://www.miningconf.org/?=prnews



OTS: BitKan newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131712.rss2



Pressekontakt: Grazy 86-13798833193