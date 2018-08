Grafenwöhr/Bayern (ots) -



Jedes Land ist natürlich davon überzeugt, dass in seinen Streitkräften die besten Scharfschützen (Englisch: Sniper) dienen. Um herauszufinden, wer tatsächlich über die besten verfügt, haben sich 34 Sniper Teams aus 19 Ländern vom 28. Juli bis 2. August auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr getroffen, um sich bei der Europe Best Sniper Team Competition zu messen.



Den Wettkampf hatte, wie in den Vorjahren auch, das 7th Army Training Command der US-Streitkräfte in Europa organisiert. Er fand zum dritten Mal in Grafenwöhr statt. Neben der Kernkompetzenz der Teilnehmenden, Ziele auf große Entfernungen zu bekämpfen und dabei selbst unerkannt zu bleiben, mussten die Teams vor allem soldatische Grundbefähigungen, körperliche Fitness und mentale Stärke beweisen.



Alle Anstrengungen haben sich gelohnt, denn am Ende belegt das deutsche Team einen hervorragenden dritten Platz - die Bronzemedaille. Gewinner des Wettstreits ist schließlich das schwedische Team, gefolgt von den Portugiesen.



Zum Beitrag: http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3A bw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.august2018&de.conet.contentinteg rator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB3N8MX202DIBR



