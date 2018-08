Zur Wochenmitte hin dürfte sich die Kursschwäche an den US-Aktienmärkten fortsetzen: Der Dow Jones Industrial wird am Mittwoch leicht niedriger erwartet als am Dienstag. Dabei erweist sich die 21-Tagelinie weiterhin als Widerstand nach oben. Für die zweite Wochenhälfte ist Vorsicht angezeigt. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...