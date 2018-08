München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Generationenkonflikt und ein Familienausflug



- Doppelfolge am Mittwoch, 15. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Generationenkonflikt bei den Wollnys! Tochter Estefania hört neuerdings Rap-Musik, was Mama Silvia sauer aufstößt. Das Familienoberhaupt möchte nicht, dass ihre Tochter von der Musik negativ beeinflusst wird und verbietet der 13-Jährigen einen Konzertbesuch. Nach den anstrengenden Umbauarbeiten ist es Zeit für eine Auszeit mit der ganzen Familie. Der Wollny-Clan unternimmt einen Ausflug an den Rhein, wo Mucki Schwimmen lernen soll.



Die 13-jährige Estefania ist dem Gangster-Rap verfallen. Als Mama Silvia im Internet die Texte ihrer Lieblingssongs googelt, ist sie schockiert und hat Angst, dass ihre Tochter negativ beeinflusst wird.



Silvia teilt ihren Kummer mit Harald. Sie drucken sich einen Songtext aus und sind bestürzt, was sie da lesen müssen. Als Estefania den Wunsch äußert zu einem Konzert zu gehen, ist Silvia außer sich und verbietet ihr den Besuch. Doch so einfach lässt Estefania nicht locker, schließlich ist sie davon überzeugt, dass Silvia in ihrer Jugend ebenfalls Musik gehört hat, die ihren Eltern nicht gefallen hat.



Nach den anstrengenden Umbauarbeiten, geht es für den Wollny-Clan zum Sonntags-Picknick in die Natur. Als die kleine Celina ins Wasser möchte, kommt es zum Streit zwischen Sylvana und Flo. Sylvana findet, dass Celina noch zu klein ist, um ins Wasser zu gehen. Flo lässt sich davon nicht beirren und geht das Projekt "Schwimmen lernen" auf seine ganz eigene Art und Weise an und bekommt Unterstützung von Schwiegermutter Silvia.



Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, 15. August 2018 um 20:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64 185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de