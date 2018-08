Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Berichtsmonat Juli legten Schuldverschreibungen aus Polen und Ungarn an Wert zu, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).In Ungarn habe zusätzlich auch der Forint rund drei Prozent aufgewertet.Große Verluste habe es hingegen abermals in der Türkei gegeben. Die Diskussion um die Unabhängigkeit der Notenbank habe sich fortgesetzt. Mit Blick auf die extrem hohen Teuerungsraten seien zuletzt drastische Zinsschritte notwendig geworden. Da ein solches Zinsniveau wohl aber deutlich zulasten des Wachstums gehen dürfte, sei dieses Präsident Erdogans ein Dorn im Auge. Fraglich sei, wie stark er die Notenbankpolitik beeinflussen werde. Die Tatsache, dass nun sein Schwiegersohn den Posten als Finanzminister in seinem neuen Kabinett übernommen habe, trage jedenfalls nicht zur Vertrauensbildung bei. ...

