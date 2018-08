Advantage Lithium hatte am Dienstag gute Nachrichten für die Anleger im Gepäck. Die Ergebnisse einer wirtschaftlichen Erstbewertung für das Cauchari-Projekt fallen alles in allem sehr erfreulich aus. Advantage Lithium hält 75 Prozent an dem Projekt. Laut der zuständigen Ingenieursfirma soll der Wert von Cauchari sich vor Steuern auf satte 1,32 Milliarden USD belaufen, nach Steuern bleiben noch 0,83 Millionen USD. Bei der Berechnung wurde ein Abzinsungsfaktor von 8 Prozent und eine jährliche Produktion ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...