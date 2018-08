Aus der Serie 'just for your interest': Der DAX Kursindex (also ohne Berücksichtigung der Dividenden und daher vergleichbar mit Dow & ATX) notiert nun wieder unter dem Niveau von Frühjahr 2000. d.h. sämtliche Erträge (eigentlich sogar mehr als 100%) sind auf Dividenenden zurückzuführen. Weiss es auch nur weil ich mir gerade Bayer (ist 10 Milliarden weniger wert weil die US Tochter - nicht rechtskräftig - zu rund einer Viertelmilliarde Schadenersatz verurteilt wurde. Für Nicht-Börsianer: Muss man nicht verstehen. Wären Börsen wirklich effizient würde ich heute wohl statt zwischen Cayman, Malta, Wörthersee, Wien, Singapore, New York, London und Hong Kong zu pendeln am Stephansdom um ein paar Euro betteln ...) anschaue da...

