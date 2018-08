Die 39 500 Brücken an Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland werden nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums mit regelmäßigen Kontrollen auf ihre Sicherheit überprüft. In einer Art "Brücken-Tüv" machten Ingenieure jährliche Besichtigungen, alle drei Jahre eine Prüfung und alle sechs Jahre eine größere Hauptprüfung, erläuterte das Ministerium am Mittwoch. Diese Pflicht gelte auch für Autobahnabschnitte, die von privaten Investoren betrieben werden.

In Genua in Italien war am Dienstag während eines schweren Unwetters eine Brücke der Autobahn 10 in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa 100 Meter langen Stück eingestürzt, mehr als 40 Menschen starben. Italienische Regierungsmitglieder haben am Mittwoch auch den privaten Autobahnbetreiber dafür verantwortlich gemacht.

In Deutschland sei der Zustand von 87 Prozent der Brücken als "gut" bis "ausreichend" eingestuft, bei 11 Prozent als "nicht ausreichend" und bei 2 Prozent als "ungenügend", erläuterte das Ministerium. Dabei bedeute die Note "ungenügend" keine Einsturzgefahr. Dies könne aber etwa bedeuten, dass Stäbe eines Geländers fehlen oder Beton auf der Fahrbahn abgeplatzt ist. Bei manchen Brücken gibt es auch Tempolimits oder Sperrungen für schwere Lastwagen.

Aus dem Bundeshaushalt sollen in diesem Jahr 1,4 Milliarden Euro in die Brückenerhaltung gehen. Für 2020 sind 1,5 Milliarden Euro und für 2022 rund 1,6 Milliarden Euro vorgesehen. Der Bund hat 2015 auch ein "Sonderprogramm Brückenmodernisierung" gestartet, das größere Vorhaben von mehr als fünf Millionen Euro bündelt./sam/DP/nas

AXC0145 2018-08-15/14:29