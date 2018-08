Das neueste Flaggschiff-Gerät von Honor ist das "perfekte Gerät" für die junge Generation



Hongkong (ots/PRNewswire) - Honor, eine junge, richtungsweisende, innovative Smartphone-Marke, die nur über das Internet vermarktet wird, erhielt heute einen Award der European Imaging and Sound Association (EISA), den Award "EISA Lifestyle Smartphone 2018 - 2019". Die EISA pries das Honor 10 als "perfektes Gerät für selbst die anspruchsvollsten jüngeren Nutzer".



"Der Award 'EISA Lifestyle Smartphone 2018 - 2019' ist die dritte Auszeichnung, die Honor von der EISA erhalten hat. Diese Anerkennung auf dem Markt zeigt uns, dass die Marke Honor die Herzen und die Köpfe junger Menschen in der ganzen Welt gewinnt", so George Zhao, Präsident von Honor. "Das Honor 10 ist ein unglaublich beliebtes Flaggschiff-Smartphone. Seine Verkaufszahlen brechen bereits Rekorde."



Die Markteinführung des Honor 10, Honors Flaggschiff-Smartphone für 2018, führte zwei revolutionäre Smartphone-Technologien für die Verbraucher ein. Die EISA lobte das Honor 10 für "das intelligenteste Kamerasystem auf dem Markt" und eine fortschrittliche "KI-Software, die 500 verschiedene Lifestyle-Situationen erkennen und Aufnahmeeinstellungen für diese anpassen kann". Die EISA kommentierte auch den "erstaunlichen Aluminiumrahmen und das Glasrückseiten-Design - erhältlich in vier modischen Farben".



Das Honor 10 wird von bedeutenden Medien aus dem Bereich Unterhaltungselektronik und Fans in der ganzen Welt gut angenommen. Drei Monate nach der Markteinführung in China und zwei Monate nach der weltweiten Markteinführung in London wurden vom Honor 10 bereits 3 Millionen Stück verkauft. Viele der Hauptmerkmale des Smartphones wurden von den Nutzern überwältigend positiv aufgenommen. Das Honor 10 hat über 10 Auszeichnungen von Medien der Branche erhalten, u. a. die Auszeichnungen Editor's Choice (https://www.androidheadlines.com/ 2018/05/honor-10-review-the-ultimate-affordable-flagship.html) von Android Headlines, Best mid-range smartphone (https://www.wired.co.uk /article/best-smartphone-mobile-phone-cameraphone-budget-android-smar tphone) (Bestes Smartphone der Mittelklasse) von Wired, Best Smartphone of 2018 (https://www.techradar.com/news/best-phone/15) (Bestes Smartphone des Jahres 2018) von TechRadar, Best $400 Phone (https://www.androidcentral.com/honor-10-vs-nokia-7-plus) (Bestes 400-Dollar-Smartphone) sowie Choice Award (https://www.androidcentral.com/honor-10-review) von Android Central und Best Smartphone 2018 (https://www.pocket-lint.com/phones/buyers-g uides/120309-best-smartphones-and-flagship-mobile-phones-to-buy) (Bestes Smartphone des Jahres 2018) von Pocket-lint.



Übersicht über die Hauptmerkmale des Honor 10:



AI 2.0-Kamera



- 24-MP- und 16-MP-Dual-Kamera hinten, unterstützt von einem unabhängig integrierten NPU-Prozessor und der branchenersten Semantic Image Segmentation-Technologie (semantische Bildsegmentierung) - 24-MP-Frontkamera, ebenfalls unterstützt von AI 2.0-Technologie - Automatische Bildstabilisierung (Automatic Image Stabilization, AIS)



Avantgardistisches Design



- 15 Schichten 3D-Glas auf der Rückseite für ein farbenfroh leuchtendes Design aus jedem Winkel, in natürlichem Licht und Schatten - Das Honor 10 bringt den Verbrauchern eine atemberaubende Farbkombination - Phantom Blue, Phantom Green.[1] Diese beiden kultigen und bahnbrechenden Farben wurden im Paris Aesthetics Center kreiert, in dem die Kreativität und der Enthusiasmus der Ingenieure und Designer von Honor zum Leben erweckt wurden



Weitere Merkmale



- GPU Turbo - Frontseitiger Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter der Glasoberfläche - 5,84 Zoll FullView FHD+ Bildschirm mit 19:9 rahmenlosem Display - 4 GB RAM und 64 GB/128 GB ROM - Honor SuperCharge[2] 5 V/4,5 A mit dem 3.400-mAh-Akku (typischer Wert) - EMUI 8.1, basierend auf Android 8.1



[1] Auch in Midnight Black und Phantom Grey erhältlich. [2] Basierend auf Tests im Labor von Honor.



Informationen zu Honor



Honor ist eine führende, über das Internet vermarktete Smartphone-Marke und gehört zur Huawei Group. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch ihre für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, dazu anregen, aktiv zu werden, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken und die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.



Informationen zur European Imaging and Sound Association (EISA)



Die 1982 gegründete European Imaging and Sound Association (EISA) ist eine Multimedia-Vereinigung, die Produkte im Bereich Unterhaltungselektronik testet. Zu den Mitgliedern zählen 50 Publikationen aus dem Bereich Unterhaltungselektronik (u. a. Audio, mobile Elektronik, Video und Foto) aus 20 europäischen Ländern. Die EISA Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen für Produkte der Unterhaltungselektronik und sind ein wichtiger Indikator für die besten Kaufentscheidungen von Verbrauchern.



