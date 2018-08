Nach dem Rekordhoch von Symrise in Folge des Quartalsberichts hat das Analysehaus Warburg Research am Mittwoch seine Kaufempfehlung gestrichen. "Gute Nachrichten sind raus und die Erwartungen hoch", schrieb Analyst Patrick Schmidt in seiner Studie zum Hersteller von Duftstoffen und Aromen.

Tags zuvor hatten die Aktien mit 81,40 Euro einen Höchststand erreicht und waren dabei dem unveränderten Kursziel von Schmidt bei 84 Euro bereits sehr nahe gekommen. Er sieht sie nun nur noch als Halteposition.

Symrise sei zwar im zweiten Quartal mit 10,6 Prozent aus eigener Kraft stark gewachsen, so der Experte. Mit der Markterwartung einer Umsatzsteigerung um 7 Prozent für 2019 werde das weitere Potenzial aber bereits antizipiert und durch das Rekordhoch eingepreist. Hinsichtlich der Profitabilität bleibt der Analyst aufgrund des anhaltend teurer Rohstoffe zudem vorsichtig.

Bei der Einstufung "Hold" rechnet Warburg Research auf Sicht von zwölf Monaten mit einer weitgehend stabilen Kursentwicklung./ag/mis/zb

Analysierendes Institut Warburg Research.

Datum der Analyse: 15.08.2018

ISIN DE000SYM9999

AXC0146 2018-08-15/14:31