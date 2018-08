Für den kanadischen Cannabis-Wert Canopy Growth könnte das Jahr kaum besser laufen. Zunächst hat Kanada vor einigen Wochen als erstes führendes Industrieland der Welt den Abbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Nun folgte heute eine weitere Top-News, die den Wert förmlich nach oben katapultiert hat. Derzeit liegt das Papier bereits 47 Prozent in Front. Grund für die heutige Rallye ist die Meldung, dass der Spirituosenhersteller Constellation Brands seinen bisherigen Anteil von knapp zehn Prozent an dem Unternehmen massiv ausbauen will.

