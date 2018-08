US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Die Aussicht auf einen schwächeren Auftakt am New Yorker Aktienmarkt habe den Festverzinslichen Auftrieb verliehen, hieß es von Marktbeobachtern. Überraschend gute US-Konjunkturdaten konnten die Kurse der Anleihen hingegen nicht belasten.

Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass sich ein Stimmungsindikator für die Industrie in der Region New York überraschend aufgehellt hatte. Außerdem war die Produktivität im zweiten Quartal stärker als erwartet gestiegen und die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel hatten im Juli überraschend stark zugelegt. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zur Industrieproduktion für neue Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 100 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,62 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen 5/32 Punkte auf 100 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 11/32 Punkte auf 100 4/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 23/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./jkr/bgf/jha/

