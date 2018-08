Quake Global, Inc. (QUAKE), ein führender Anbieter von Lösungen für den IoT-Markt, gab die Einführung seines hochmodernen Telematics-Geräts, QConnect, bekannt. Das ultra-kompakte QConnect-Gerät lässt sich mit festen und mobilen Assets integrieren, um Echtzeit-Tracking, Überwachung und Kontrolle überall und jederzeit zu bieten. Das Gerät bietet eine Vielzahl von fortschrittlichen, drahtlosen Kommunikationsoptionen, einschließlich LTE/2G/3G, Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth/BLE, V2X und Satellitenkommunikation. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es verschiedensten Anforderungen entspricht, angefangen bei preiswerten Tracking-Anwendungen bis zu hochleistungsfähigen Multi-Kanal- und Video-Streaming-Anwendungen.

Quake Global's new QConnect, the most intelligent, global, ultra-compact and rugged communication device available (Photo: Business Wire)