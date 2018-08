Die Bundesnetzagentur startet heute Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und für Solaranlagen zum Gebotstermin 1. Oktober 2018. In beiden Ausschreibungen werden die Zuschläge grundsätzlich nach dem Gebotspreisverfahren vergeben. Im Gebotspreisverfahren erhält jeder Bieter eine Förderung in der Höhe seines Gebots. Für Solaranlagen beträgt das Höchstgebot für diesen Termin 8,75 ct/kWh. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...