Alte Autobatterien werden nicht über den Müll, sondern über ein Rücknahmesystem entsorgt. Dank dieser Regelung haben defekte Akkus sogar einen gewissen Geldwert.

Die Bordelektronik von Fahrzeugen wird immer komplexer. Viele Autobesitzer lassen deshalb einen Batteriewechsel von Profis durchführen. In vielen Fällen können Autofahrer diesen alle paar Jahre fälligen Service aber auch in Eigenregie durchführen, nur wohin dann mit der alten Starterbatterie?Natürlich niemals in den Hausmüll. Noch verwerflicher: Die alten Batterien im Wald am Rastplatz oder in Gewässern zu entsorgen. In solchen Fällen drohen empfindliche Bußgelder. Zurecht: Denn eine Batterie beinhaltet unter anderem Schwermetalle und Säuren, die keinesfalls in die freie Natur entweichen dürfen.Damit keine rücksichtslos entsorgte Autobatterie die Umwelt verschmutzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...