Hongkong (ots/PRNewswire) - Die im Immobiliengeschäft tätige Private-Equity-Firma Gaw Capital Partners kündigte heute den Erwerb der Mischnutzungsimmobilie Bell City für 157 Millionen AUD im Melbourner Vorort Preston durch seine verwalteten Gelder sowie seinen Hotellerie-Geschäftsbereich GCP Hospitality an.



Bell City, nur 20 Minuten vom Flughafen Melbourne und dem Geschäftsviertel der Stadt entfernt, umfasst zwei Hotels mit insgesamt 844 Zimmern der Marken Mantra bzw. BreakFree, einen Konferenzkomplex, Gewerbemieträume, eine Garage mit 600 Stellplätzen sowie Büros mit vollem Service.



Als Reaktion auf die steigende Beliebtheit von gemeinschaftlichem Wohnen möchte GCP Hospitality ein "Co-Living"-Konzept integrieren, für das unterhaltsame Gemeinschaftsräume, ein Bereich für gemeinschaftliches Arbeiten, ein hochmodernes Fitnesscenter, trendige Restaurants und Bars sowie ein Außenpool vorgesehen sind. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Marke für moderne Studenten-Wohngemeinschaften einführen: Campus.



Kenneth Gaw, President und Managing Principal von Gaw Capital Partners, sagte: "Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die dieser Kauf birgt. Dieses Gastgewerbeobjekt ermöglicht uns nicht nur, unser Standbein in Melbourne zu festigen, sondern auch die erfolgreiche Umsetzung verschiedener Konzepte im gleichen Projekt zu realisieren. Nach Abschluss dieser Übernahme freuen wir uns darauf, weitere Chancen im australischen Markt wahrzunehmen."



Christophe Vielle, CEO und Mitgründer von GCP Hospitality, kommentierte: "Wir sind hocherfreut durch diesen Immobilienerwerb unsere Präsenz in Australien zu vergrößern. Die erhöhte Nachfrage nach modernen Konzepten für Wohngemeinschaften bietet uns die Möglichkeit, innerhalb von Bell City ein solches 'Co-Living'-Konzept umzusetzen sowie unser Konzept für studentische Wohngemeinschaften - Campus - einzuführen. In Hongkong ist dieses bereits vorhanden und soll im Januar 2019 auch in der Innenstadt von Perth starten."



Informationen zu GCP Hospitality



GCP Hospitality betreibt weltweit über 39 Hotelanlagen mit insgesamt 7.450 Zimmern und es wird in der Hotellerie-Branche für das bereitgestellte Hotel- und Anlagenmanagement sowie die standardmäßig besten Dienstleistungen für Geschäftsentwicklungen weithin beneidet. Das Können von GCP Hospitality erstreckt sich über den gesamten Globus, wobei das Unternehmen über Regionalniederlassungen in Bangkok, Peking, Hongkong, Perth, San Francisco, Singapur und Yangon verfügt. Zu den aktuellen Marken gehören Hotels G, The Strand Hotel & Cruise, Campus Co-Living Hubs, Hospes Hotels (JV in Spanien) und Journal Hotels (JV in den USA). GCP Hospitality ist der Hotellerie-Geschäftsbereich von Gaw Capital Partners, einem Unternehmen für die Private-Equity-Vermögensverwaltung, das sich darauf konzentriert, untergenutzten Immobilien auf dem globalen Markt einen größeren strategischen Wert zu verschaffen.



