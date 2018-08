Tesla musste am Mittwoch einen kleinen Abschlag verkraften. Dennoch hat sich die Ausgangssituation zuletzt klar verbessert. Der Wert ist in Höhe von 320 Euro gleich zweimal an einen wichtigen Punkt gekommen, an dem es wieder abwärts ging. Insofern dürfte es schon bald zu einem weiteren Anlauf kommen. Wahrscheinlich kann die Aktie bei einem erfolgreichen Ausbruch über die Obergrenze bei 320 Euro schnell auf Kurse von 340 Euro bzw. 345 Euro klettern, so die Auffassung der charttechnisch versierten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...