Immer weiter bergauf geht es aktuell für die Aktie von Amazon. Der Wert kann jeden Tag an der Börse eine neue Rekordszenerie entwickeln, so die Analysten der Charttechnik. Dabei hat Amazon am Mittwoch in Deutschland nur einen kleinen Aufschlag geschafft. Es geht nun darum, die Grenze von 1.700 Euro vergleichsweise schnell zu überwinden, um dann freie Fahrt für einen Ausbruch auf zunächst bis zu 2.000 Euro zu haben. Darüber hätte die Aktie alle Möglichkeiten. Aus charttechnischer Erfahrung käme ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...