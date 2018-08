Hier geht's zum Video

Die Türkei-Sorgen scheinen besser als zunächst gedacht von Investoren verarbeitet zu werden. Zugleich waren auch die Konjunkturdaten (BIP, ZEW) besser als gedacht. Ist bei Aktien also die Talfahrt gestoppt, Christian Köker von der HSBC? Die Türkei-Krise lässt sich nicht von jetzt auf gleich lösen - ist die Börsentalfahrt da überhaupt gestoppt? Was schlägt noch auf die Märkte durch? Welche Marken gilt es, im Auge zu behalten? Fragen an Christian Köker von der HSBC von Antje Erhard.