Apple setzt seinen Rekordlauf weiter fort. Die Aktie legte am Mittwoch zwar nur minimal zu, schaffte damit aber erneut den höchsten Kurs aller Zeiten. Es fehlen noch nicht einmal 10 % bis zur magischen Obergrenze von 200 Euro. Daran dürfte sichtbar werden, dass die Aktie sich in hervorragender Verfassung befindet. Auf diese Weise nähert sich der Titel sogar einem neuerlichen Ausbruch in Richtung 250 Euro an, meinen die charttechnischen und die technischen Analysten. Denn über 200 Euro findet ... (Frank Holbaum)

