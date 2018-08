Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.08.2018 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Positive Rahmenbedingungen führen zu exzellentem Q2 ??" EBIT-Ziel für 2018 erscheint zu konservativ SMT Scharf hat heute starke Zahlen für das 2. Quartal 2018 vorgelegt, die die bereits sehr gute Entwicklung in Q1 noch übertrafen und über unseren Erwartungen lagen. Die Gesamtjahresziele wurden bestätigt. [Tabelle] Der Umsatz des 1. Halbjahres stieg um 21,5% auf 28,1 Mio. Euro. Damit wurde die gute Wachstumsdynamik von Q1 (+7,2%) im zweiten Quartal noch einmal signifikant (+33,5%) übertroffen. Dies ist auf die gestiegene Investitionsneigung der Bergwerksbetreiber aufgrund der für sie anhaltend vorteilhaften Rohstoffpreise zurückzuführen. Demzufolge verzeichnete insbesondere das Neuanlagengeschäft einen nennenswerten Anstieg (Q2: 8,3 Mio. Euro, +62,3%), wobei sich auch das Servicegeschäft (8,4 Mio. Euro, +12,1%) deutlich besser als in Q1 entwickelte. Die stärkste Wachstumsregion war China, wo sich der Umsatz in Q2 mehr als verdoppelte. In der Segmentbetrachtung führte dies zu einem 15%igen Anstieg im Bereich Kohlebergbau (Q2: 11,4 Mio. Euro), während sich der Nicht-Kohle-Bergbau mehr als verdoppelte (5,2 Mio. Euro). Die seit Februar konsolidierte RDH Mining Equipment trug auf Halbjahresbasis 3,0 Mio. Euro zum Konzernumsatz bei. Aufgrund des deutlich höheren Umsatzvolumens bei einem gleichzeitig verbesserten Produktmix lag das EBIT in Q2 mit 2,4 Mio. Euro signifikant über dem Vorjahreswert(0,3 Mio. Euro). Entsprechend erreichte SMT Scharf auf Nettoebene ein positives Ergebnis(2,5 Mio. Euro nach 0,0 Mio. Euro in Q2 2017). Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung in H1 sowie einem nach wie vor soliden Auftragsbestand i.H.v 22,5 Mio. Euro (+43,3% yoy) bestätigte SMT Scharf seine Gesamtjahresziele (Umsatz: 58 bis 62 Mio. Euro, EBIT 4,5 bis 5,5 Mio. Euro). Für das 2. Halbjahr impliziert dies bezogen auf das obere Ende der Guidance einen Ergebnisrückgang von ca. 27%. Wenngleich SMT Scharfs Geschäft projektgetrieben ist und Q3 2017 eine außerplanmäßige Rückstellungsauflösung (MONe: 1,0 Mio. Euro) enthielt, erachten wir die EBIT-Guidance als zu konservativ. Wir haben deshalb unsere Prognosen erhöht. Fazit: SMT Scharf profitiert weiterhin von den guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und hier insbesondere von den anhaltend hohen Rohstoffpreisen. Vor dem Hintergrund eines erfolgreichen H1 sehen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen sein für 2018 gestecktes EBIT-Ziel übertreffen wird. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate und der Erhöhung unseres Kursziels auf 19,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro) stufen wir die Aktie von Halten auf Kaufen herauf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16805.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

