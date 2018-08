Neu-Isenburg (ots) -



Lay's greift scharf an: Mit der neuen Produktplattform "Strong" bringt die weltweite Chipsmarke Nr. 1 ein einzigartiges Snackkonzept in den Handel. Die Lay's "Strong" Chips sind ideal auf die charakteristischen Geschmacksnuancen von Bier abgestimmt und überzeugen in drei spannenden Geschmacksrichtungen - mit unterschiedlichen Schärfegraden von "Mild" bis "Extra Hot":



- Mild: "Chili and Lime" - eine scharfe Liaison von Chili und Limette - Hot: "Hot Chicken Wings" - rauchige Schärfe, die die Sinne beflügelt - Extra Hot: "Wasabi" - die schärfste Versuchung aller Zeiten



Lay's setzt damit auf Wachstumstreiber: Zum einen wächst das Kartoffelchip-Segment "Scharf" um 23% . Zum anderen kann die Frequenz in der Kategorie "Chips" durch bestehende Bierkäufer erhöht werden - denn Chips werden überproportional häufig mit Bier verzehrt und jeder zweite Biershopper kauft Chips. Angesprochen werden vor allem männliche Bier- und Chipskäufer zwischen 18-39 Jahren.



Medial setzt Lay's zur Einführung von "Strong" auf ein ebenso starkes 360-Grad-Aktivierungspaket: Mittels TV, Digital und PR rechnet die Marke mit einer Gesamtreichweite von 369 Millionen Mediakontakten. Im Handel werden die Neuprodukte durch aufmerksamkeitsstarke POS-Tools beworben, die sowohl das Thema Bier als auch das Produktkonzept der drei Schärfegrade aufgreifen. Zudem setzen attraktive Verlosungsaktionen - mit Gewinnen wie einer Harley-Davidson, Outdoor-Wochenenden und Craft Beer Tastings - starke Impulse.



Lay's "Strong" in den Geschmacksrichtungen "Chili and Lime", "Hot Chicken Wings" und "Wasabi" sind ab August zu einem UVP von 1,59 EUR pro 125g-Tüte im Non-Discount und Discount erhältlich.



