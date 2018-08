PEI-Genesis, weltweit führend bei Entwicklung und Konfektionierung von individuell konstruierten Steckverbindern und Kabellösungen, hat Kris Haggstrom zum Senior Director of E-Commerce and Electronic Manufacturing Services (EMS) berufen. Dies hat Peter Austin, Corporate Vice President, PEI-Genesis, heute bekanntgegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180815005442/de/

PEI-Genesis names Kris Haggstrom Senior Director of E-Commerce and Electronic Manufacturing Services (EMS). (Photo: Business Wire)

"Im Laufe der Entwicklung von PEI-Genesis zu einem stärkeren und größeren weltweit tätigen Unternehmen, das in der Lage ist, Dienstleistungen auf allen Märkten anzubieten, haben unsere Kunden uns immer als ihren Anbieter von Steckverbinderlösungen betrachtet", sagte Austin. "Vom schnellsten Anbieter individueller Steckverbinder ging die Weiterentwicklung unseres Unternehmens zum größten verfügbaren Lagerbestand an Steckverbindern, der Herstellung fertiger Kabelkonfektionen bis zur Bereitstellung der gesamten individuellen Ingenieurs- und Entwicklungskompetenzen. Mit Kris und seinem fundierten Hintergrundwissen im Bereich E-Commerce und EMS ist der nächste Schritt unserer spannenden Weiterentwicklung in greifbare Nähe gerückt."

Haggstrom bringt seinen reichen Erfahrungsschatz aus dem Vertriebsbereich ein, nachdem er fast 25 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen für Future Electronics und Digi-Key Electronics tätig war, wo er weltweite Geschäftseinheiten für Vertrieb und E-Commerce aufgebaut und geleitet hat.

"Ich freue mich über den Eintritt bei PEI-Genesis in dieser neuen Position. Die Funktion mit Fokus auf dem digitalen Erlebnis unserer Kunden wird es uns ermöglichen, uns weiterhin auf den integrierten Einkaufsprozess als künftigen Wachstumsschwerpunkt zu konzentrieren", sagte Haggstrom.

In seinen bisherigen Positionen war Haggstrom an verschiedenen nordamerikanischen Standorten sowie in Europa tätig. "Im Verlauf der weiteren Expansion von PEI-Genesis muss unsere digitale Technologie stets hervorragend sein", sagt Austin. "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Kris und seinem Team, damit wir im Zuge unserer weltweiten Expansion erstklassige Lösungen gewährleisten können."

Über PEI-Genesis

PEI-Genesis ist weltweit führend im Bereich der Konstruktion von Präzisions-Steckverbindern und Kabelkonfektionen. Das Unternehmen mit dem größten Steckverbinder-Komponentenbestand der Welt entwickelt speziell entworfene Lösungen für die Bereiche Militär, Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Transport und Energie in der ganzen Welt. PEI-Genesis mit Hauptsitz in Philadelphia verfügt über Produktionsanlagen in South Bend (Indiana), Chandler (Arizona), Nogales (Mexiko), Southampton (Großbritannien)und Zhuhai (China) sowie Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.peigenesis.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180815005442/de/

Contacts:

PEI-Genesis

Jenna Hinkle, 215-737-1151

Jenna.Hinkle@peigenesis.com

oder

Debbie Albert, 215-283-6006

debbie@albertcommunications.com