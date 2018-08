Hier geht's zum Video

Vom Fußball für die Börse lernen? Zugegeben nach der verpatzten WM ist die Motivation niedrig. Doch einer hat es ja rausgerissen: Manuel Neuer. Vorbild für Christian Köker von der HSBC und seine Ideen gegen das Verlieren. Christian Köker von der HSBC zeigt an einer Studie: Elfmeterschütze zielen zu je einem Drittel nach rechts, nach links, in die Mitte. Was machen die Keeper daraus? Was heißt das für Trader und Anleger? Welche Fehler man vermeiden kann - nicht nur auf'm Platz..., das erklärt Christian Köker von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard.