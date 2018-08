BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende September in Deutschland wird es ein "vorbereitendes Treffen" der Finanz- und Wirtschaftsminister beider Länder geben. Das vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Erdogan bei einem Telefonat, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mitteilte. Merkel und Erdogan sprachen den Angaben zufolge darüber hinaus über "gemeinsame internationale Herausforderungen" wie die Lage in Syrien sowie über die bilateralen Beziehungen. Erdogan wird am 28. September in Deutschland erwartet.

August 15, 2018 10:23 ET (14:23 GMT)

