Das Unternehmen erhält seinen dritten Silver Award von EcoVadis



Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - Die SI Group (http://www.siigroup.com/), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven und Zwischenprodukten, hat ihr drittes Silber-Rating für Corporate Social Responsibility von EcoVadis (http://www.ecovadis.com/what-we-do/) erhalten. EcoVadis ist eine internationale Agentur, die Nachhaltigkeits-Ratings für globale Lieferketten erstellt. In einer Bewertung von mehr als 45.000 Unternehmen weltweit stufte EcoVadis die SI Group in die obersten sieben Prozent ein. Das Unternehmen gehörte 2017 zu den obersten zehn Prozent von 30.000 Unternehmen und lag 2016 bei 13 Prozent von mehr als 25.000 Unternehmen.



Mit den Corporate Social Responsibility (CSR) Scorecards von EcoVadis werden die Praktiken von Zulieferern in den Bereichen Umwelt, Ethik und Soziales bei 180 Gütern in 150 Ländern bewertet. Dabei untersucht die Methodik von EcoVadis 21 einzelne Kriterien in vier Themenbereichen, darunter Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltiger Einkauf. Die Methodik basiert auf internationalen Corporate-Social-Responsibility-Standards, einschließlich der Global Reporting Initiative, dem United Nations Global Compact und ISO 26000. Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter www.ecovadis.com.



"Eine Unternehmenskultur, die auf der Grundlage starker Werte und eines konsequenten Engagements für soziale Verantwortung aufbaut, ist maßgeblich für das Wachstum und das Überleben eines jeden Unternehmens, privat wie öffentlich", so Frank Bozich, President und CEO der SI Group. "Dieses Rating und unser deutlich verbessertes Ranking sind ein direktes Ergebnis unseres globalen Engagements, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit weltweit durch Chemie zu lösen."



Neben dem EcoVadis-Rating ist die SI Group seit mehr als 25 Jahren Mitglied des Responsible Care® Programms der American Chemistry Council. Responsible Care® ist eine weltweit anerkannte Initiative für Leistung in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, die auf die Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Gemeinden und der Umwelt als Ganzes abzielt. Damit wird die Branche zu einer sichereren und nachhaltigeren Zukunft geführt.



Informationen zur SI Group



Die SI Group ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven und Zwischenprodukten - Lösungen, die maßgeblich sind für die Leistung von zahllosen Industrie- und Konsumgütern. Die SI Group mit Stammsitz in Schenectady, New York wurde 1906 gegründet. Das Unternehmen betreibt 20 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten mit mehr als $ 1 Milliarde Umsatz jährlich und mit mehr als 2.800 Mitarbeitern weltweit. Die SI Group erhielt 2018 ihren dritten Silver Award für Corporate Social Responsibility von EcoVadis und gehört zu den obersten sieben Prozent von mehr als 45.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group ist The Substance Inside. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.siigroup.com.



