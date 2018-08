Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schimpansen auf Beutezug gegen Paviane, Präriehunden im Kampf gegen eine Klapperschlange und Pinguine in der rauhen Antarktis: Mit ultrarealistischen Tierrobotern nimmt die neue Folge der ZDF-"Terra X"-Dokumentation "Spione im Tierreich" am Sonntag, 19. August 2018, 19.30 Uhr, wieder hautnah am Leben wilder Tiere teil. Die mit Minikameras ausgestatteten Tierroboter - sogenannte Animatroniks - werden unter Wildtieren platziert und imitieren deren Aussehen, Duft und Verhalten so genau, dass sie von den meisten "Artgenossen" akzeptiert werden. Durch diese außergewöhnlichen Kameraperspektiven kommen die Zuschauer den Wildtieren so nah wie nie zuvor.



In der dritten Folge der Reihe "Spione im Tierreich" dokumentieren die "Undercover-Artgenossen" wieder verschiedene Verhaltensmuster der Tiere wie das clevere Vorgehen der Erdmännchen Afrikas gegen eine vermeintliche Kobra oder den spektakulären Täuschungstanz einer Straußenmutter. Durch lebendig erscheinende Reiher- und Schildkröten-Imitate, die sich zwischen den Beinen einer Elefantenherde bewegen, können die Zuschauer beobachten, wie die Rüsseltiere ihre Jungen gegen angreifende Wildhunde in Schutz nehmen, die ihrerseits die Dickhäuter von den unterirdischen Bauten mit den Hundewelpen fernhalten wollen. Und ein als Käfermade getarnter Animatronik zeigt den raffinierten Werkzeuggebrauch einer Neukaledonienkrähe bei der Nahrungssuche.



Das ZDF zeigt mit "Terra X: Spione im Tierreich" die besten und überraschendsten Storys des BBC-Vierteilers "Spy in the Wild" von John Downer. Die neue Folge "Terra X: Spione im Tierreich" ist wieder vorab ab Samstag, 18. August 2018, in der ZDFmediathek unter http://terra-x.zdf.de abrufbar.



https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-spione-im-tierreich-3/



http://terra-x.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121