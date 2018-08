Im Sog der fallenden Wall Street haben der Dax und der EuroStoxx 50 am Mittwochnachmittag ihre Verluste ausgeweitet. Der deutsche Leitindex fiel zuletzt um 1,81 Prozent auf 12 135,29 Punkte und der Eurostoxx büßte 1,69 Prozent ein.

Der Konfrontationskurs der USA schürt an den Börsen zunehmend Sorgen vor einem Flächenbrand. Anleger weltweit agierten daher wieder vorsichtig, was sich auch am tonangebenden US-Aktienmarkt niederschlug.

"Es ist die Angst vor einer drohenden Währungs- und Schuldenkrise in den Schwellenländern mit dem Epizentrum Türkei, die die Börsen heute auf Talfahrt geschickt hat", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Nach neuen Strafzöllen der USA verhängte die Türkei jetzt ihrerseits Sanktionen gegen die Vereinigten Staaten. Sie heizte damit die Auseinandersetzung, die die Landeswährung Lira jüngst schwer hatte einbrechen lassen, weiter an./la/jha/

ISIN US2605661048 DE0008469008 EU0009658145

AXC0191 2018-08-15/17:15