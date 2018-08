Zürich (ots) - Die Migros steigt ins boomende Geschäft mit

Nutraceuticals ein. Der Begriff - eine Zusammensetzung der englischen

Wörter «Nutrition», also Ernährung, und «Pharmaceuticals», also

Medikamente umschreibt Lebensmittel an der Grenze zum Heilmittel,

dies schreibt die «Handelszeitung».



Der Detailhändler stellt dieser Tage ein zehn Produkte umfassendes

Sortiment solcher Lebensmittel in die Regale - Gummibärchen für

gesunde Kinder, Bonbons für starke Augen, Lutschtabletten für starke

Knochen. Alle sind von Swissmedic zugelassen, ihre Wirkversprechen

von der Schweizer Arzneimittelbehörde abgesegnet.



Produziert werden die Nutraceuticals in der Migros vom

Familienunternehmen F. Hunziker mit Sitz in Dietikon Zürich. Es ist

bereits eng mit der Migros verbunden. Die Firma produziert etwa das

Pulver für den kultigen Migros-Eistee. Auch die Firma Halter Bonbons

- bekannt als Produzentin der «Haschi»-Zältli - gehört zu F.

Hunziker. Mit den neuen Nutraceuticals, die unter dem Label

«Health-IX» verkauft werden, wagt sich die Firma Hunziker erstmals

mit einem eigenen Brand in den Schweizer Markt.



Hunziker hat viel vor mit der neuen Marken. Unter anderem hat das

Unternehmen Verkäufe über grosse Drogerie- und Apothekenketten im

Visier, aber auch Flughafen-Retailer.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90