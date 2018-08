Nach dem Einsturz der "Morandi-Brücke" in der italienischen Hafenstadt Genua erläutert Heinrich Bökamp, Ingenieur und Experte für Brückenbau, die Sicherheitsmängel alter Brücken. Entscheidend seien Politik und Finanzen.

WirtschaftsWoche: Herr Bökamp, was sind für Sie die möglichen Ursachen für den Einsturz der Brücke in Genua?Heinrich Bökamp: Manche Experten gehen davon aus, dass die Gründung der Brücke Probleme gehabt hat. Das würde bedeuten, dass das Fundament unten an den Brückenpfeilern möglicherweise wegen großer Strömung unterspült wurde. Das kann eine Variante sein. Diese Pfeiler bringen aber einen solchen Druck auf den Boden - diesen dann unter dem Pfeiler wegzuspülen, ist nicht ganz so einfach. Die Defizite der Brücke sind außerdem nicht erst seit vorgestern bekannt.

Welche meinen Sie?Die Brücke hat jetzt 60 Jahre ihre Geschichte getragen. Damals war sie ja für einen ganz anderen Lastzustand gebaut. Dass so viele LKWs über die Brücke fahren, hat damals keiner geahnt. Während Brücken von PKWs im Grunde nichts merken, tun ihnen LKWs nur weh. Wenn solche Schwertransporte über Brücken fahren, merken Sie immer ein leichtes Vibrieren. Um zu untersuchen, wie der Beanspruchungszustand einer Brücke ist, schätzen wir in erster Linie ab, wie viele LKWs in den ganzen Jahren über die Brücke gefahren sind. Das kann man durch Verkehrszählungen relativ genau bestimmen: Wenn ein LKW über eine Brücke fährt, spricht man von ‚einem Lastspiel'. Und dann gilt: Je höher die Anzahl der Lastspiele, ...

