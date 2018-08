Zürich (ots) - Antoine Hubert, Chef der privaten Klinik- und

Hotelgruppe Aevis Victoria, sieht den Trend hin zur ambulanten

Medizin kritisch: Unter den jetzigen Bedingungen sei es nicht

möglich, eine grosse Institution profitabel zu führen, wenn sie

ausschliesslich auf ambulante Behandlungen setzt. «Sie werden Geld

verlieren», kommentiert Hubert im Interview mit der «Handelszeitung»

den Trend, wonach zahlreiche Spitäler - und auch die andere

Privatklinikkette Hirslanden - derzeit in Ambulatorien investieren.



«Schauen Sie sich die Rentabilität von Hirslanden an: Sie fällt

jedes Jahr ein bisschen tiefer aus», so der Klinikkönig im

HZ-Interview.



Grundsätzlich plädiert Hubert für ein neues Tarifsystem - die

Unterscheidung in ambulant und stationär sei nicht mehr sinnvoll.

«Wir sollten nicht mehr zwischen ambulant und stationär

unterscheiden, sondern zwischen pauschal und nicht pauschal.» Am Ende

benötige das Land einfach Sätze für die einzelnen Behandlungen,

ergänzt durch Tarife für die Übernachtungen. «Das wäre logisch.»



Aevis Victoria ist mit 17 Kliniken und 586 Millionen Franken

Umsatz der zweitgrösste private Klinikbetreiber hinter Hirslanden.

Die letzte Übernahme datiert von 2016. Seither ist die Gruppe, die zu

vier Fünfteln Antoine Hubert und dem französischen Investor Michel

Reybier gehört, ihrem Ziel kaum nähergekommen, innerhalb der

kommenden zehn Jahre zehn weitere Übernahmen zu tätigen.



«Das wird in der Tat nicht so schnell gehen», so Hubert. Die

Privatkliniken, die heute noch unabhängig seien, hätten alle eine

gewisse Grösse. Doch das Kliniknetzwerk bleibe eine attraktive

Alternative, denn einzelne Privatkliniken hätten es schwer bei den

Verhandlungen mit den Kassen und mit den Behörden.



«Es gibt noch rund zwanzig unabhängige Kliniken, die sich über

kurz oder lang einer Gruppe werden anschliessen müssen», so Hubert.

Der Walliser Multi-Unternehmer äussert im «Handelszeitung»-Interview

ein Interesse seiner Swiss Medical Network an einer Expansion ins

Ausland: «Wenn wir ins Ausland gehen, dann investieren wir in eine

grosse Gruppe. Wir hatten uns für die Paracelsus-Kliniken in

Deutschland interessiert, doch die gingen an die

Beteiligungsgesellschaft Porterhouse. Paracelsus hatte mit vierzig

Einrichtungen und über 100 000 stationären Patienten pro Jahr

die kritische Grösse, die es braucht, um in einem Land tätig zu

sein.»



Weiter bestätigte Hubert, dass sein Konzern Aevis Victoria die

Aussonderung seines Immobilienportfolios prüft. Eine Kotierung der

Immobilien sei eine Option. «Ein Verkauf wäre auch denkbar, doch das

ist nicht unsere bevorzugte Variante. Wir möchten die Kontrolle nicht

ganz aus der Hand geben.» Die Ausgliederung würde die Verschuldung

von Aevis Victoria senken «und das Investitionsprofil für die

Aktionäre würde geschärft. Heute sind wir sowohl eine

Immobiliengesellschaft, die langfristig stabile Renditen generiert,

als auch ein schnell wachsendes Unternehmen. Das würde sich ändern.»



