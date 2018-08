Zürich (ots) - Das Zürcher Fintech Advanon, das als digitale

Rechnungs-plattform agiert, ist einem mutmasslichen Betrüger

aufgesessen. Er fingierte Rechnungen in Millionenhöhe an Coop und

Digitec, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt.

Der Basler Grossverteiler prüft das weitere Vorgehen. Für den

Onlineshop der Migros ist der Fall neu. Man könne deshalb keine

Aussagen zu einer möglichen Reaktion machen, sagt ein

Digitec-Sprecher.



Advanon ist eine Plattform, auf der KMU und Jungunternehmen ihre

Rechnungen von Anlegern vorfinanzieren lassen können, um so ihre

Liquiditätslage zu verbessern. Vom Betrugsfall direkt finanziell

betroffen sind 78 Privatanleger. Sie haben im Mittelwert rund mehrere

zehntausend Franken in fingierte Rechnungen investiert. Die gesamte

Schadenssumme beträgt insgesamt 2,4 Millionen Franken. Advanon hat

Strafanzeige wegen Betrug und Urkundenfälschung gegen den

mutmasslichen Täter, einen Elektrogeräte-Händler, eingereicht. Der

Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Winterthur.



Das Zürcher Fintech wurde 2015 von Ex-Google-Praktikanten

gegründet und zählt prominente Startup-Investoren zu ihren

Aktionären. Unter ihnen befinden sich der Ex-Bankier und Unternehmer

Eric Sarasin, Partners-Group-Milliardär Urs Wietlisbach und der

bekannte Business-Angel Daniel Gutenberg, der bei Advanon auch als

Verwaltungsratspräsident amtet.



