(shareribs.com) Washington 15.08.2018 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen stärker gestiegen als erwartet. Auch die Förderung lag über dem Vorwochenniveau. Wie die US Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,8 Mio. auf 414,2 Mio. Barrel gestiegen. Bei Benzin war ein Rückgang um 0,7 Mio. Barrel zu verzeichnen, die ...

