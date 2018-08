Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter unter Druck geraten. Er knüpfte an die Verluste vom Vortag an und fiel mit 1,1301 US-Dollar zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Juni 2017. Der Euro kostet am späten Nachmittag 1,1328 US-Dollar.

Dies wird damit begründet, dass der Dollar als "sicherer Hafen" beliebt bleibe. So schwächten sich neben dem Euro auch der chinesische Yuan und das britische Pfund Sterling zum Dollar merklich ab. Der Dollar-Index, welcher den Kurs zu anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg dagegen auf ein 14-Monatshoch.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Mittwoch ab. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1261 Franken um und kostet damit so wenig, ...

