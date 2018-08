SANHA GmbH & Co. KG: Einhaltung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 bestätigt DGAP-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Anleihe SANHA GmbH & Co. KG: Einhaltung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 bestätigt 15.08.2018 / 17:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SANHA GmbH & Co. KG: Einhaltung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 bestätigt * Compliance Certificate gem. Anleihebedingungen veröffentlicht * Umsatzerlöse bei 49,4 Mio. Euro (Vorjahr: 50,6 Mio. Euro) * EBITDA von 5,6 Mio. Euro und operatives Ergebnis (EBIT) von 2,8 Mio. Euro über Vorjahreszeitraum Essen, 15. August 2018 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, erzielte in den ersten sechs Monaten 2018 Umsatzerlöse von 49,4 Mio. Euro (Vorjahr: 50,6 Mio. Euro). Grund für den leichten Rückgang sind insbesondere Terminverschiebungen im Objektgeschäft. Der überdurchschnittlich hohe Auftragsbestand, vor allem im Bereich Industrie, ist eine gute Basis für ein erfolgreiches zweites Halbjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit einem Anstieg um 15 % auf 5,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreszeitraum (4,9 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge betrug folglich 11,3 % (Vorjahr: 9,6 %). Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg im ersten Halbjahr 2018 um 34 % auf 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro). Nach Steuern verzeichnete die Gesellschaft ein positives Ergebnis von 424 Teuro (Vorjahr: 118 Teuro). SANHA hat heute das Compliance Certificate für die Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr 2018 auf der Unternehmenswebsite ( www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/dokumente) veröffentlicht. In dem vom gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger geprüften Zertifikat wird die Einhaltung der Finanzkennzahlen (per 30. Juni 2018) gemäß § 10 (3) der Anleihebedingungen vom 15. September 2017 bestätigt. Der vollständige Halbjahresabschluss 2018 wird am 31. August 2018 auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Wechsel der Zahlstelle ab dem 1. September 2018 Mit Wirkung zum 1. September 2018 nimmt die SANHA GmbH & Co. KG einen Wechsel der Zahlstelle für die von ihr begebene Unternehmensanleihe 2013/2023 (ISIN: DE000A1TNA70) vor. Anstelle der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen, wird ab dem 1. September 2018 die Quirin Privatbank AG, Berlin, die Funktion der Zahlstelle für die SANHA-Anleihe 2013/2023 übernehmen. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist SANHA die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund 650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000 Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann / Anna-Lena Mayer IR.on AG Telefon: 0221-9140970 E-Mail: SANHA@ir-on.com 15.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A1TNA70 WKN: A1TNA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714623 15.08.2018 CET/CEST

