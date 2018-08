Ein ITSM-Helpdesk steht für ein IT-Service-Management-Helpdesk und damit für ein Tool, in dem Kundenanfragen von einem Unternehmen so schnell und effizient wie möglich bearbeitet werden. Jede Kundenanfrage öffnet dabei automatisch ein Ticket, das nun weiterbearbeitet wird. Üblicherweise werden Kundenanfragen in Störungstickets und andere Anfragen wie ein Tarifwechsel, ein Änderungswunsch oder Fragen nach allgemeinen Informationen unterteilt.

Zum ITSM-Helpdesk gehört die Disposition, wie mit den verfügbaren Ressourcen lösungsorientiert verfahren wird. Bewährt hat sich dabei die Aufteilung der Service-Mitarbeiter in einen Firstlevel-, einen Secondlevel- sowie einen Thirdlevelbereich. Im Firstlevelbereich sitzen in der Regel eher angelernte Mitarbeiter, die über solide Grundkenntnisse, aber nicht über Spezialfertigkeiten und höhere Entscheidungsbefugnisse verfügen. Können sie nicht auf Anhieb helfen, leiten sie den Kunden zu einem besser geschulten Secondlevelmitarbeiter weiter, der auf das jeweilige Problem spezialisiert ist. Kann auch dieser Mitarbeiter nicht helfen, stehen die Experten im Thirdlevelbereich zur Verfügung, die ebenfalls die nötigen Entscheidungsbefugnisse besitzen, komplexe Handlungsketten in Gang zu setzen.

Helpdesk ist nicht gleich Helpdesk

Es steht außer Frage, dass Unternehmen zur Kundenpflege und Kundenbindung auf ein Helpdesk angewiesen sind, um den ...

