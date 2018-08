Zürich -Die Schweizer Börse hat am Mittwoch deutlich im Minus geschlossen. Kaum hat das Gespenst um die Entwicklung in der Türkei etwas an Schrecken verloren, treibt die Furcht vor einer Talfahrt der chinesischen Wirtschaft durch den Handelsstreit mit den USA die Anleger aus den Aktien. Die internationalen Handelsstreitigkeiten geben aus Sicht von Experten Anlass zu Besorgnis vor einem Flächenbrand in den Schwellenländern.

Brandbeschleuniger ist US-Präsident Donald Trump, der aktuell zahlreiche Gefechte austrägt: Nicht nur die Handelsstreitigkeiten mit China stehen immer wieder im Fokus, sondern auch die mit Europa sind nicht ausgestanden. Auf Konfrontationskurs ging Trump zudem zu Russland, dem Iran und der Türkei. Die zahlreichen, gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA brachten am Mittwoch keine klaren Impulse.

Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab zum Schluss 1,12 Prozent auf 1'455,84 Punkte nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,96 Prozent auf 10'639,02 Zähler fiel. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen mit Ausnahme von Nestlé alle im Minus.

Die Unsicherheiten an der Währungsfront färbe auf die Aktienmärkte ab, sagte ein Händler. Die Investoren zeigten Risikoscheu. "In der aktuellen Situation darf man aus der Beruhigung der türkischen Lira nicht auf eine Verbesserung der ...

