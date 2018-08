Die osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben und sich damit der Tendenz in Westeuropa angeschlossen. In Warschau allerdings blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

In Moskau büßte der russische RTS-Index nach einem rund zweiprozentigen Plus am Vortag nun wieder 2,43 Prozent auf 1055,24 Punkte ein.

In Budapest verlor der ungarische Leitindex Bux 0,50 Prozent auf 35 826,14 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,2 (zuletzt: 9,9) Milliarden Forint. Unter den Index-Schwergewichten legten nur die Aktien des Pharmaherstellers Richter Gedeon zu. Sie gewannen 2,37 Prozent. Die Papiere von MOL verloren 0,42 Prozent. Der Öl-Konzern hebt wohl seine Preise für Diesel an. Der Preis für Benzin bleibe unverändert, sagten informierte Quellen.

In Prag schloss der Leitindex PX ungeachtet der europaweiten Börsenverluste mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent auf 1068,45 Punkte. Das Handelsvolumen sank auf 0,21 (Vortag: 0,43) Milliarden tschechische Kronen. An der PX-Spitze legten die Papiere von Avast um 0,74 Prozent zu. Unter den Verlierern befanden sich die Aktien des Getränkeherstellers Kofola mit einem Minus von 0,66 Prozent./mad/APA/ck/jha/

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

