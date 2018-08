FinLab AG: FinLab Beteiligung Deposit Solutions schließt Finanzierungsrunde in Höhe von USD 100 Mio. erfolgreich ab und erreicht einen Unternehmenswert von USD 500 Mio. DGAP-Ad-hoc: FinLab AG / Schlagwort(e): Sonstiges FinLab AG: FinLab Beteiligung Deposit Solutions schließt Finanzierungsrunde in Höhe von USD 100 Mio. erfolgreich ab und erreicht einen Unternehmenswert von USD 500 Mio. 15.08.2018 / 18:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FinLab Beteiligung Deposit Solutions schließt Finanzierungsrunde in Höhe von USD 100 Mio. erfolgreich ab und erreicht einen Unternehmenswert von USD 500 Mio. Teilexit ("Secondary") von FinLab führt zu Mittelzufluss in Höhe von USD 11,5 Mio. FinLab bleibt auch nach Finanzierungsrunde und Secondary mit 7,7% an Deposit Solutions beteiligt Frankfurt am Main, den 15.08.2018 - Das Hamburger FinTech-Unternehmen Deposit Solutions GmbH, eine Beteiligung der börsennotierten Frankfurter FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR), hat heute den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Die Gesamttransaktionssumme beträgt USD 100 Mio. Die Finanzierungsrunde wurde von Vitruvian Partners als Lead Investor und Kinnevik als Co-Investor angeführt. Daneben investierten bestehende Anteilseigner. Die Unternehmensbewertung von Deposit Solution erreicht danach USD 500 Mio. FinLab hat in diesem Zusammenhang im Rahmen einer sogenannten Secondary-Transaktion Anteile im Wert von USD 11,5 Mio. an die Neugesellschafter veräußert und realisiert damit einen zweistelligen Millionenbetrag, welcher im Geschäftsjahr 2018 voll ertragswirksam wird. Nach der Durchführung der Finanzierungsrunde und des Secondary ist FinLab weiterhin mit 7,7% an Deposit Solutions beteiligt. Über die FinLab AG: Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. Pressekontakt: FinLab AG Stefan Schütze investor-relations@finlab.de www.finlab.de Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 147 15.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714641 15.08.2018 CET/CEST

ISIN DE0001218063

AXC0216 2018-08-15/18:46