Berlin (ots) - Im Skandal um möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente des unter Hehlereiverdacht stehenden Medikamentenhändlers Lunapharm aus Brandenburg ist jetzt erstmals bekannt geworden, wie viele Patienten in der Region zuletzt Mittel der beschuldigten Firma in Mahlow bekommen haben: Nach Tagesspiegel-Informationen sind allein in der Hauptstadtregion Berlin und Brandenburg 174 Patienten betroffen - mit 125 wurden die meisten die Medikamente sogar über eine Berliner Apotheke bezogen.



