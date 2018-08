(shareribs.com) London 15.08.2018 - Zink Nickel und Kupfer liegen am Mittwoch an der London Metal Exchange deutlich unter Druck. Kupfer ist im Zuge der Korrektur unter die Marke von 5.800 USD gesunken, Nickel notiert unter 13.000 USD. Die Industriemetalle zeigen sich am Mittwoch deutlich belastet und folgen damit der breiten Abwärtsbewegung an den Rohstoffmärkten. Der Goldpreis ist unter 1.800 USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...