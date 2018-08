Wolf-Rüdiger Bub und Partner Peter Gauweiler gelten als Spezialisten für schwere Fälle. Doch wie es mit der prominenten Wirtschaftskanzlei weitergeht, ist ungewiss.

Ein Besuch der Kanzlei Bub Gauweiler in München gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Der alte, schmale Aufzug wird bei Bedarf ins Erdgeschoss geschickt. Er transportiert die Mandanten der Kanzlei direkt in den Büroflur. Dunkle Einbauschränke versprühen den Charme der Achtzigerjahre. Alte Gemälde zieren Büros und die langen Flure. "Nein, meine Lieblingsbilder hängen hier nicht", sagt Anwalt Wolf-Rüdiger Bub. Auf dieser Etage habe auch sein Sozius Peter Gauweiler sein Büro, da nehme er Rücksicht. Sein Partner bevorzuge eben gegenständliche Malerei, etwa der Münchner Schule. Er selbst habe dagegen ein Faible für Expressionisten.

Das ist nicht der einzige Unterschied zwischen Bub und Gauweiler, die sich über Jahrzehnte trotzdem nahezu perfekt ergänzt haben. Bub zählt zu den wichtigsten Experten für Miet- und Wohneigentumsrecht in Deutschland. Der Feingeist mit Gespür für Kunst und Kultur umgarnt Mandanten und kann selbst bei schwierigen Konflikten noch vermitteln.

Dagegen hat sich der Politiker Gauweiler in der CSU und als Anwalt vor allem durch seine forsche Art einen Namen gemacht und dabei auch ab und an für Negativschlagzeilen gesorgt. Als er in der Politik aufstieg, verpachtete er seinen Mandantenstamm. Als Bundestagsabgeordneter fehlte er über Jahre auffällig oft bei Abstimmungen und versuchte - obwohl selbst Politiker - einen Untersuchungsausschuss des Landtags zu verhindern, der sich um die Machenschaften eines seiner Mandanten drehen sollte.

An der Seite der beiden Anwälte steht mit Franz Enderle seit vielen Jahren ein exzellenter Jurist, der sich durch ausgiebige Rechthaberei auszeichnet und deshalb als anstrengender Kollege gilt. Mit Enderle als Brechstange, Gauweiler als Schwert und Bub als Florett hat sich die Kanzlei in der deutschen Wirtschaft als Spezialist für die besonders schweren Fälle etabliert und einen Ruf erarbeitet, wie ihn keine zweite Kanzlei von dieser eigentlich bescheidenen Größe hat.

Nun aber steuert Deutschlands härteste Sozietät auf ihren wohl letzten Lebensabschnitt zu. Bub und Gauweiler haben längst das Rentenalter erreicht. Nachfolger sind in der Kanzlei, die 13 Anwälte zählt, nicht in Sicht. Vor allem aber soll ausgerechnet der Erfolg die Beziehung der beiden belastet haben, sodass sie heute kaum mehr als eine lose Zweckehe oder Bürogemeinschaft bilden. Das berichten zumindest viele, die die Kanzlei von innen und außen kennen. Als Finanzinvestor hat sich Bub ohnehin längst ein neues, einträgliches Standbein verschafft.

Wenn es in der Wirtschaft in den vergangenen Jahren irgendwo so richtig knallte, mischte die Kanzlei meist mit. Kaum ein Mandat scheint zu schwierig, kaum ein Gegner zu groß. Sie kämpfte aufseiten des Autozulieferers Prevent gegen VW und für die Metro im Streit mit dem MediaSaturn-Gründer Erich Kellerhals. Sie vertrat den Bayerischen Hof gegen ein Hotelprojekt der Schörghuber Gruppe und den früheren Sal-Oppenheim-Chef Matthias Graf von Krockow gegenüber der Deutschen Bank und Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz.

Selbst Erbprinz Ernst August von Hannover senior engagierte sie wegen Streitigkeiten mit seinem Sohn. Der Flugzeugbauer Airbus baute auf Bub Gauweiler in einem Konflikt mit der Republik Österreich. Und im Auftrag des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus verklagte sie dessen Exanwälte letztlich erfolglos bis zum BGH.

Begründet hat die Kanzlei ihren Ruf mit dem Fall Kirch, einem Prozess, der sich mehr als ein Jahrzehnt hinzog: Der Medienunternehmer Leo Kirch hatte nach der Pleite seiner Firmengruppe im Jahr 2002 die Deutsche Bank auf Schadensersatz in Milliardenhöhe verklagt. Der damalige Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer habe ihn durch öffentliches Bezweifeln seiner Kreditwürdigkeit in die Pleite getrieben, so Kirch. Lange sah es so aus, als ob er chancenlos sei. Trotzdem stritten die Anwälte mit penetranter Hartnäckigkeit, nervten die Deutsche Bank mit immer neuen Klagen und Anträgen und erreichten so schließlich, dass sich das Institut in einem Vergleich zur Zahlung von fast einer Milliarde Euro verpflichtete.

Die Kanzlei als Hobby?

Seitdem kann sich die Kanzlei, die ihre Büros direkt am Promenadeplatz und damit an einer der feinsten Adressen in München hat, vor Aufträgen kaum retten. Bub schnauft, wenn er darauf angesprochen wird. Das stimme schon, sagt er, aber "neun von zehn Anfragen lehnen wir ab".

Er redet nicht gern über den Fall, dem er so viel zu verdanken hat. "Ich komme mir vor wie ein Schauspieler, der gerade Hamlet gespielt hat", sagt Bub, "und dann auf der Straße gefragt wird: Sind Sie nicht der Kommissar aus dem Tatort?" Lieber spricht er über den Fall eines Hauseigentümers, der seine Immobilie in Eigentumswohnungen aufteilen wollte, das wegen Restriktionen im Baurecht aber nicht durfte, selbst vor dem Bundesverfassungsgericht erfolglos war und schließlich vor dem selten angerufenen Gemeinsamen Senat der Bundesgerichte doch noch recht bekam - dank Bub.

Trotzdem sorgt der Fall Kirch unter Anwälten bis heute für Gesprächsstoff. Bub und Gauweiler hätten gigantisch daran verdient, heißt es. Die von Juristen geschätzten oder angeblich gehörten Summen bewegen sich meist zwischen 20 und 90 Millionen Euro. "Alles Quatsch", sagt Bub und schüttelt energisch den Kopf, das sei alles maßlos übertrieben. Und überhaupt spiele Geld für ihn keine wichtige ...

