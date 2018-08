The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2018



ISIN Name



CA6993552026 PARANA COPPER CORP.

CA77289R1001 ROCKCLIFF METALS CORP.

US2499081048 DEPOMED INC.

US48203L1070 JUNIPER PHARMAC. DL-,01

US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001

US9286623031 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N

US9286624021 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5