Mannheimer Morgen zum Anstieg der Spritpreise Überschrift: Ärgern und zahlen Die Schwankungen an den internationalen Rohölmärkten sind so heftig wie lange nicht. Es gibt Experten, die in den kommenden Monaten einen Ölpreis sowohl von über 100 Dollar als auch von unter 50 Dollar pro Fass für möglich halten. Aber warum sollte es den Rohstoffhändlern besser gehen als dem Rest der Welt, für den permanente Unsicherheit die neue Normalität ist? Für starke Ölpreis-Ausschläge nach oben oder nach unten gibt es jeweils schlüssige Szenarien. Sollten die US-Sanktionen gegen den Iran zum Dauerzustand werden, wird iranisches Öl aus dem Markt verdrängt, was steigende Preise bedeuten würde. Gleichzeitig schicken sich die USA an, per Fracking wieder viel heimisches Öl zu fördern - eine Entwicklung, die dem Erdölkartell Opec noch nie gefallen hat. Sie könnte die Förderländer ebenfalls zu höheren Fördermengen verleiten. Dann würde der Ölpreis tendenziell sinken. Für den Autofahrer sind all diese Gedankenspiele zweitrangig. Aus seiner Sicht ist entscheidend, welcher Preis an der Zapfsäule angeschrieben steht. Und da sieht es im Moment eben ziemlich trist aus. Solange es an finanziell attraktiven Alternativen zum Verbrennungsmotor fehlt, bleibt dem Autofahrer wie immer nichts weiter, als sich zu ärgern und zu zahlen.

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2018 13:45 ET (17:45 GMT)