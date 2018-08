Halle (ots) - Genua ist nicht überall. Eine vergleichbare Katastrophe schließen Experten für Deutschland übereinstimmend aus. In Sachsen-Anhalt kann man gar noch entspannter als beispielsweise im Westen die Brücken von Autobahnen und Fernstraßen passieren. Fast alle sind hier wie im Osten generell im Zuge der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit in den vergangenen Jahrzehnten neu gebaut oder umfassend saniert worden.



