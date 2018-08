Halle (ots) - Zugleich ist der Einwand führender Unionspolitiker, das locke Migranten ohne Asylrecht an, eine Verdrehung: Ja, es wäre besser, sie könnten sich in Branchen mit Fachkräftemangel um Jobs bewerben statt um Asyl. Doch ist es ja gerade die Union, die das dafür nötige Einwanderungsgesetz aus ideologischen Gründen weiter blockiert. Es scheint, als würde die Blockade - auch auf Druck der Wirtschaft - aufweichen. Das löst zwar nicht alle Probleme im Asylrecht. Aber es wäre ein Anfang des Einzugs der Vernunft.



