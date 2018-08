Der Vorstand von T&G Global Limited (T&G) hat die Ernennung eines neuen Direktors, Robert Hewett, bekannt gegeben. "Mr. Hewett bringt durch eine lange Karriere in der Führung von Agrarunternehmen reiche Erfahrungen mit in den Vorstand von T&G. Wir freuen uns sehr, dass Rob in unseren Vorstand kommt", sagte der Vorsitzende, Prof. Klaus Lutz. Wie sich auf der...

Den vollständigen Artikel lesen ...